Променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила близнецов в собственной ванне

В конце 90-х группа "Маша и медведи" была на пике своей популярности.

А все благодаря треку "Любочка". Кто ж не помнит наивные, легкие и "приставучие" слова того хита? "Синенькая юбочка // Ленточка в косе // Кто не знает Любочку //Любу знают все".

Тогда же все знали и исполнительницу песни Марию Макарову. Молодая артистка в 1998 году выглядела очень стильно и цепляла взгляды. Лысая, с тонкими чертами лица, звонким голосом и стройной фигурой отплясывала на концертах, зажигала на вечеринках и наслаждалась славой. А потом как-то пропала, затерялась.

В шоу "Секрет на миллион" артистка появилась спустя практически 25 лет после выхода хита "Любочка". Звезда 90-х рассказала страшные подробности своей жизни. Оказывается, практически 30 лет Мария Макарова употребляла алкоголь. Пила каждый день: начала утро с пива, а заканчивала чем-нибудь покрепче, причем потребляла до момента, пока не заснет. И так по кругу.

"Это такие душевные проблемы, которые надо чем-то заполнять. Я почему-то решила заполнить их алкоголем", – рассказала Макарова в эфире шоу "Секрет на миллион".



Артистка не перестала пить даже после появления детей. Причем променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила всех троих наследников в собственной ванне. Сначала близнецов, а через несколько лет и младшего сына. Помогала ей только акушерка.

Завязать со спиртным Мария Макарова смогла только в прошлом году. По ее словам, помог с этим друг, который в свое время тоже справился с зависимостью, правда, наркотической.