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Шоу-бизнес
"Денег нет": погнанный отовсюду Ревва вышел к поклонникам с протянутой рукой

"Денег нет": погнанный отовсюду Ревва вышел к поклонникам с протянутой рукой

Плачевной ситуации Александра Реввы уже не скрыть.
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Отголоски пандемии коронавируса продолжают преследовать многих российских артистов. Некоторые из них до сих пор не могут отработать концерты, назначенные на 2020 год. Так, Александр Ревва планировал расправиться с должком в этом году, но его планам не суждено сбыться.

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На днях в очередной раз концерты Александра Реввы, владельца, кстати, украинского паспорта, отменили в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах. Погнанный отовсюду артист лично сообщает об отмене и переносе мероприятий в социальных сетях.

Вот и после очередной волны отмен, артист вышел к поклонникам с протянутой рукой. Можно сказать, Ревва хотел пожать ее каждому, кто переживает из-за концертов. Поддерживает музыканта его жена Анжелика. Она лично помогает желающим вернуть деньги за билеты.

Причиной отмен называют "технические неисправности". Однако, вокруг концертов Александра Реввы строятся уже десятки версий.

"Организаторы уже давно потратили деньги, видимо, которые люди заплатили. Поэтому и отменяют, ведь нечем платить артисту", — предположила одна подписчица Александра.

"В Самаре тоже концерт отменили, сказали вернут. Но прошел почти год и денег нет, а отдали, как никак, 10.000", — сетует уже другая поклонница Реввы.

Не забывают, конечно, и политические взгляды Александра. Некоторые поклонники заявляют, что готовы платить деньги тому, кто высказывается против России.

Александр Ревва. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 12:40 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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