Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу

Знаменитый артист уже довольно долгое время вместе со своей самой верной спутницей, главной фанаткой и любимой женой Анжеликой. Пара смотрится гармонично, а конфликты в семье певца ни разу не обсуждались на публике. Но после всплывшей информации о возможных похождениях Александра Реввы все может измениться.
Экс-резидент Comedy Club попал в поле зрения светского сплетника Антона Суворкина, а все из-за того, что с ним связалась некая работница эскорта, которой однажды приходилось развлекать звезду, а также его друга Павла Деревянко. Ночную бабочку приятели вызвали, по ее словам, в разгар вечеринки, на которой якобы были запрещенные вещества.
То, что Александр Ревва заплатил девушке по меркам эскорта копейки, не так интересно. Гораздо занимательнее выглядят сексуальные извращения артиста, которые вывалила наружу оставшаяся анонимом девушка.
"Попросил наложить ему в рот по-маленькому. И я не могла это долго сделать, так как не получалось морально. Но в итоге исполнила его прихоть", – процитировал слова девушки Антон Суворкин, из тела которой, если верить слухам, певец нацедил себе в рот мочи.
Интересно и то, что на момент происходящего (если это, конечно, правда) юморист уже был женат. Получается, он изменяет своей возлюбленной, брак с которой выглядит идеальным!
Стоит отметить, что это всего лишь слова анонимной эскортницы, которые не претендуют на истину. Может быть, Александра Ревву просто оклеветали, а он все же не пошел на столь мерзкие поступки.