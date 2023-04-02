Жутко располнела: пораженная недугом Утяшева вызвала шок

Звезда столкнулась со сложными обстоятельствами.

Для обывателя жизнь звезд шоу-бизнеса представляется абсолютно беззаботной, лишенный жизненных тягот и трудностей. Однако многим кумирам россиян пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы.

Сегодня Ляйсан Утяшева счастлива в браке и посвящает себя семье и работе. При этом тучи не раз сгущались над головых бывшей гимнастки.

Поклонники восхищаются стройным и подтянутым телом супруги Павла Воли. Были времена, когда знаменитость столкнулась с постспортивной депрессией.

Утяшева откровенно рассказала и показала в своем телеграм-канале, что с ней стало после завершения спортивной карьеры. Спортсменка перестала следить за питанием и начала стремительно набирать вес. Стоит отметить, что с большим спортом Ляйсан попрощалась более 15 лет назад. Подписчики Утяшевой смогли увидеть на фото, как выглядела пораженная расстройством спортсменка.

Оставшись без работы, она столкнулась с серьезным недугом — депрессией. Переживая это, Утяшева замкнулась в себе, не выходила из дома и заедала стресс вредной едой. Ляйсан употребляла всю пищу, которая попадалась ей на глаза.

"Заедала свою депрессию гренками с докторской колбасой. Без преувеличения. Пила растворимый кофе со сгущенкой, покупала чипсы, семечки и прочую гадость", — призналась она. В один момент встала на весы и была шокирована — плюс 19 килограммов.

К счастью, Утяшевой хватило силы воли, чтобы вернуть себе стройное тело. Сейчас она в превосходной форме даже после того, как родила двоих детей.