"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи

Маликов шокировал выходкой.

Российский певец Дмитрий Маликов много лет живет в браке с Еленой Изаксон, которая старше его на семь лет. С 1992 года и до рождения дочери Стефании артист жил с ней в гражданском браке. Но рождение ребенка подтолкнуло пару узаконить отношения. В 2000-м году Елена официально стала Маликовой.

Зимой 2018 года в СМИ появились новости о том, что Елена Изаксон и Дмитрий Маликов ждут прибавления в семействе. Тогда мало кто в это верил, но вскоре у них родился сын. Мальчика выносила суррогатная мать. Со стороны семейство кажется гармоничным и счастливым.

Но на днях Маликов на некоторое время бросил семью и появился в свете с молодой сексуальной красоткой. Он просто пожирал ее влюбленным взглядом, и от артиста такого никто не ожидал. Речь идет о певице Юлии Савичевой, с которой Маликов выступил на творческом вечере Алексея Рыбникова с песней "Ты мне веришь или нет".

"Очень нежно и трогательно исполнили, браво!" – написал Дмитрий Маликов комплимент подруге.



Поклонники с восторгом восприняли свежий и неизбитый дуэт, ведь он действительно зазвучал по-весеннему. Самого Маликова полконники завалили комплиментами.

"Обалдеть можно, как же здорово. Самый лучший", – написала поклонница в комментариях к его последней публикации в микроблоге.

Напомним, ранее Дмитрий Маликов заявил о разводе, который то и дело приписывают ему злопыхатели. Артист дал понять, что разбивать брачные узы с Еленой не желает.