"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке

Сколько осталось Валерию Меладзе?

Кажется, что у знаменитого музыканта началась черная полоса в жизни. Не так давно он вызвал настоящий гнев у поклонников, когда во время концерта за границей произнес на камеру фразу, которую многие признали националистическим лозунгом. Позже в СМИ появилась информация о том, что концерты Валерия Меладзе по всей России стали отменять из-за жалоб публики.

Дошло до того, что жена артиста Альбина Джанабаева стала просить в социальных сетях простить ее мужа. Однако это не спасло певца от гнева россиян, ведь его продолжают критиковать. Кажется, ему ничего не осталось, как давать концерты за границей. На днях в Сеть попала запись с его выступления в Израиле, увидев которую Интернет-пользователи признали, что на сцене как востребованный певец он доживает последние дни.

"Засох. Скоро по электричкам и переходам, со шляпой", – рассуждают о судьбе Валерия Меладзе люди.

Заговорили об этом комментаторы, заметив как держится музыкант. Многие признали, что он на себя не похож. На кадрах видно, что поет артист без фонограммы, однако, как пишут, пользователи, удовольствие его вокал, не попадающий в ноты, не приносит.

Народ также обратил внимание на странные движения музыканта: он машет руками, дергается... В общем, как признали пользователи, бьется в страшном припадке, мало похожем на хореографию.

"А те конвульсии, в которых он на сцене бьется, это танец сто ли? Жалкое зрелище. Такое впечатление, что эпилептик", – раскритиковали Валерия Меладзе.