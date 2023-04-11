"Заигрываем": на кого Богомолов променял надоевшую Собчак

Кто конкурирует с Ксенией Собчак за внимание?

В 2019 году театральный режиссер и руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов женился во второй раз. Узами брака мужчина связал себя с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак. Однако, спустя почти четыре года, вокруг пары ползут разные слухи. Говорят, что до развода звездной четы — рукой подать.

Причиной для разрыва отношений можно стать, в числе прочих, и загруженный график звезд. Ксения Собчак разъезжает по миру, записывая интервью с покинувшими родину артистами. Да и Константин Богомолов не сидит на месте. Поклонникам даже стало известно имя того, на кого режиссер променял надоевшую некоторым зрителям Собчак.

Так, Пятый канал записал интервью с певцом и композитором Алексеем Романофым. Поклонникам он известен своим проектом группы "Винтаж", сотрудничеством с Лолитой и Николаем Басковым. Теперь же композитор сменил вектор развития, перейдя от написания поп-хитов к масштабным проектам с мужем Ксении Собчак.

По словам Алексея, Константин позвал его для работы над театральными постановками. Совсем скоро зрители смогут их увидеть и оценить по достоинству. Ну а помимо работы с Богомоловым, композитор планирует сотрудничество с другим популярным артистом — Митей Фоминым.

"Сейчас мы с ним готовим альбом к юбилею. Там будет много интересных вещей, чуть-чуть заигрываем с ним в актерство", — делится партнер супруга Ксении Собчак.