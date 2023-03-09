"Страшно": фото ушедшего Костомарова вызвало приступ тошноты

Поклонники оплакивают жизнь Романа Костомарова.

Пока новой официальной информации о состоянии тяжелобольного Романа Костомарова нет, поклонники вовсю изучают биографию спортсмена. Снова вспоминаются спортивные достижения, громкие победы фигуриста, а еще всплывают давнишние фотографии. Так, в одном из Телеграмм-каналов появилось по-своему пророческое фото.

В звездном микроблоге опубликовано фото Романа Костомарова после одной из репетиций. Мужчина сидит на скамье прямо под знаком "инвалид", который обычно крепится к заднему стеклу автомобиля. Тогда никто и не подозревал, что этот знак станет частью жизни бывшего партнера Татьяны Навки. В руках Олимпийский чемпион 2006 года держит коньки с небрежно развязанными шнурками.

"Страшно. Кругом знаки", – написали авторы поста.

Интересно, но фото ушедшего со льда после тренировки Романа вызвало не только ностальгию зрителей, но и приступ тошноты. Об этом свидетельствуют реакции под фото – как минимум 8 увидевших выбрали такой смайлик. Возможно, поклонникам грустно видеть старое фото Костомарова.

Многие в социальных сетях оплакивают прежнюю жизнь Романа Костомарова. Ранее сообщалось, что даже если спортсмен встанет на коньки, о спортивных достижениях не может идти и речи. Во всем мире нет ни одного фигуриста-паралимпийца.