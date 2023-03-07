"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой

Ученица Винер вскрыла правду.

На днях стало известно, что санкции коснулись главного тренера сборной России по гимнастике Ирины Винер. Международная федерация гимнастики отстранила ее на два года из-за скандала на Играх в Токио. Для поклонников творчества Винер и ее подопечных решение стало настоящим ударом.

Бывшая подопечная Ирины Винер олимпийская чемпионка Яна Батыршина заявила в беседе с журналистами, что тренер справится с навалившимися на нее проблемами. Чего не скажешь о сборной России по гимнастике, ведь теперь спортсменкам будет несладко.

При этом гимнастка уверена, что попавшая в плачевное положение тренер Ирина Винер не опустит руки, она попробует доказать свою правоту и побороться за справедливость. По ее словам, надежда есть, но она, конечно, тает на глазах.

"Надежда есть, хоть и очень сложно в нынешних условиях", – отметила бывшая подопечная Винер.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации еще не все потеряно. Ирина Винер может обжаловать вердикт в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня с момента уведомления.

Напомним, скандал связан начался после снятия российской гимнастки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG два года назад.