Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Вторник 7 марта

19:40"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов 19:18Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать 18:40Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов 18:40"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой 18:20Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород 18:20Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой "Бедной Насти" Страховым 18:00Остановиться и смириться: Михайлов дал женщинам совет 17:40Убрали навсегда: Мечтающего вернуться на телевидение Васильева вышвырнули на улицу 17:20"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду 17:00"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду 16:40"Алкоголизм и нищета под забором": изнывающий от боли Добронравов дошел до ручки 16:20Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию 16:00Рынок элитной аренды ожил 15:40"Важное событие": Залетевшая от Преснякова Подольская готовится родить долгожданное дитя 15:20Обзор лучших скидок в новостройках Москвы 15:00"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал 14:40"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом 14:20"Все": ободравший Пугачеву как липку внучок промотал наследство в казино 14:00Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ 13:40"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность 13:20"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой 13:00Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна 12:40"Помогите!": раздавленная диагнозом Гулькина из "Миража" просит денег из-за болезни мозга 12:20"Слабоумие и отвага": мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ за единственную жилплощадь 12:00"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола 11:40Пожар в доме: как предотвратить трагедию и спасти свою жизнь 11:20Филипп, прощай: "мать детей" Киркорова выходит замуж за другого 11:00"Слишком рано ушел": трагический конец Панина поставил Россию на уши 10:40"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки 10:20"Элитное направление": определена стоимость недвижимости тяжелобольного Костомарова 10:00"Ейной мордой начала меня в харю тыкать": гневная отповедь униженной в ресторане Кравец 09:40Лапал девицу: Молодого мужа Надежды Бабкиной нашли в притоне 09:20"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки 09:00"Ни одного ни осталось": огорченная вдова сообщила о пропаже бесценных костюмов Кобзона 08:40"Незаменимых нет": мужа онкобольной Заворотнюк лишили последнего заработка 08:20Как сохранить стройность и здоровье после 40 лет: советы диетолога 08:00"У меня появляется животик": 40-летняя Седокова сделала признание 06:18Краски или волшебная палочка: подборка лучших подарков на 8 марта для девочек 03:5933% квартир продаются менее чем за месяц 02:06Продажи жилья выше 30 этажа выросли на 19% 00:14Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта 23:40Оставшийся без единой копейки Шаляпин взмолился о помощи: Не откажусь 23:30Переломанный Куценко стонет от сильной боли: Страшный человек 22:40Стали известны подробности потасовки на цветочном рынке в Москве 22:3054-летняя Буланова заявила о появлении ребенка от любимого мужчины 22:20"Обычная неприязнь": новая пассия Омарова заставила Бородину ревновать 22:00"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна 21:50"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину 21:45Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой 21:40"Самый лучший": признавшаяся в любви Карпович впервые показала лицо нового любимого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой

658

Ученица Винер вскрыла правду.

На днях стало известно, что санкции коснулись главного тренера сборной России по гимнастике Ирины Винер. Международная федерация гимнастики отстранила ее на два года из-за скандала на Играх в Токио. Для поклонников творчества Винер и ее подопечных решение стало настоящим ударом.

Бывшая подопечная Ирины Винер олимпийская чемпионка Яна Батыршина заявила в беседе с журналистами, что тренер справится с навалившимися на нее проблемами. Чего не скажешь о сборной России по гимнастике, ведь теперь спортсменкам будет несладко.

При этом гимнастка уверена, что попавшая в плачевное положение тренер Ирина Винер не опустит руки, она попробует доказать свою правоту и побороться за справедливость. По ее словам, надежда есть, но она, конечно, тает на глазах.

"Надежда есть, хоть и очень сложно в нынешних условиях", – отметила бывшая подопечная Винер.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации еще не все потеряно. Ирина Винер может обжаловать вердикт в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня с момента уведомления.

Напомним, скандал связан начался после снятия российской гимнастки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG два года назад.

7 марта 2023, 18:40
Ирина Винер. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Blitz+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

По теме

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов

Бизнесмен лишился огромной суммы.

Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать

Костомарова ждет очередная ампутация?

Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов

Валерия (Lerchek) и Артем Чекалины на грани.

Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород

Кормухина обратилась к народу.

Остановиться и смириться: Михайлов дал женщинам совет

Михайлов так поздравил дам.

Выбор читателей

06/03Пнд"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 06/03ПндНасте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 07/03Втр"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки 07/03Втр"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал 06/03Пнд"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 06/03Пнд"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса