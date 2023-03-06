"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера

Телеведущий пропал в прошлом году.

В минувшем году на фоне специальной военной операции России на Украине в сетке вещания Первого канала произошли серьезные изменения. Руководство медиакомпании пожертвовала частью развлекательных программ, чтобы увеличить долю информационных и аналитических. Из эфира пропал и журналист Владимир Познер со своей одноименной передачей.

Злые языки связывают перекраивание цифровой сетки с политической позицией ведущих. Однако если к Ивану Урганту еще могут быть вопросы, то Владимир Познер вообще ситуацию не комментировал. Опытный пропагандист советской закалки предпочел молчать.

Не исключено, что он все же затаил обиду на коллег после закрытия программы "Познер", где ведущий проводил интервью с известными людьми. Лишь на днях опальный журналист решил заговорить. Только критику он направил не в адрес руководства Первого канала, а журналистов вообще.

Последняя официальная позиция советского пропагандиста уже обнародована. Как сообщает "Экспресс газета", интервьюер принял участие в конференции, где обсуждались вопросы, связанные с Украиной. Владимир Познер высказал свое мнение относительно СВО и обрушился с обвинениями в адрес коллег.

Ведущий программы "Познер" подчеркнул, что сам является атеистом, однако "если есть ад", то представители его профессии окажутся в нем обязательно. По словам звезды, ему стыдно за коллег из России.