Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Понедельник 6 марта

18:40"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края 18:20"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство 18:00"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 17:40"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой 17:20Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь 17:00"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз 16:40"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку 16:20Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной 16:00Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела 15:40"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор 15:20В Курской области часовой расстрелял сослуживцев 15:00"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос 14:40"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы 14:20"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 14:00Подруга Хаматовой увезла детей из Европы в Россию после встречи с учителем-мужиком в юбке 13:40"Люблю": В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого 13:20Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы 12:40"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ 12:20Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 12:00Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти 11:20"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей 11:00Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства 10:40"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 10:20"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои 10:00"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб 09:40"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии 09:20Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя 09:00Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать 08:40Читающая книги мышь шокировала Сеть: видео 08:20Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие 08:00Для чего нужен брачный договор 06:28Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года 04:31Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни 02:48Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей 00:05Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта 22:13Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей 20:15"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам 17:43"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости 16:54"Перестали двигаться брови": обколотая Варлей горько пожалела о впрыснутом под кожу яде 16:35Смотрит в одну точку и еле шевелит губами: что стало с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым 15:52Беглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 14:55Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество 13:52Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика 13:32Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно 13:10Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 12:33"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 12:01Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения 11:03"Что не сделаешь ради денег": уединившийся Галкин* выложил фото своего крепыша 08:14Как организовать свою собственную выставку? 06:21Эдита Пьеха дала рецепт: драники со вкусом детства
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера

709

Телеведущий пропал в прошлом году.

В минувшем году на фоне специальной военной операции России на Украине в сетке вещания Первого канала произошли серьезные изменения. Руководство медиакомпании пожертвовала частью развлекательных программ, чтобы увеличить долю информационных и аналитических. Из эфира пропал и журналист Владимир Познер со своей одноименной передачей.

Злые языки связывают перекраивание цифровой сетки с политической позицией ведущих. Однако если к Ивану Урганту еще могут быть вопросы, то Владимир Познер вообще ситуацию не комментировал. Опытный пропагандист советской закалки предпочел молчать.

Не исключено, что он все же затаил обиду на коллег после закрытия программы "Познер", где ведущий проводил интервью с известными людьми. Лишь на днях опальный журналист решил заговорить. Только критику он направил не в адрес руководства Первого канала, а журналистов вообще.

Последняя официальная позиция советского пропагандиста уже обнародована. Как сообщает "Экспресс газета", интервьюер принял участие в конференции, где обсуждались вопросы, связанные с Украиной. Владимир Познер высказал свое мнение относительно СВО и обрушился с обвинениями в адрес коллег.

Ведущий программы "Познер" подчеркнул, что сам является атеистом, однако "если есть ад", то представители его профессии окажутся в нем обязательно. По словам звезды, ему стыдно за коллег из России.

6 марта 2023, 18:00
Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Познер, Пельш и Ханга: телеведущие с иностранными корнями

По теме

"Симптомы ухудшились": Разбитый раком 88-летний Познер оказался в больнице

"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ

"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края

Пьеха решился на важный шаг.

"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство

Алле Пугачевой досталось на орехи.

"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой

Алла Пугачева может не дождаться помощи от Кристины Орбакайте.

Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь

Сын короля больше не появится в Британии?

"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз

Семья Анастасии Заворотнюк делится новостями.

Выбор читателей

05/03Вск"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 06/03ПндНасте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 05/03ВскСемья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 05/03ВскБеглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 06/03Пнд"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 04/03СбтПригожин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о желающих вступить в ЧВК "Вагнер" бойцах