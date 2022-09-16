"Симптомы ухудшились": Разбитый раком 88-летний Познер оказался в больнице

Тревожные сообщения поступили о состоянии Владимира Познера.

Как известно, знаменитый телеведущий дважды перенес онкологию. Известие о первой опухоли он получил в 59 лет и воспринял ее достаточно спокойно. К счастью, врачи смогли победить болезнь. В 80 лет во время смотра врача у него вновь диагностировали онкологию, но на этот раз Владимир Познер оказался разбит новостью.

"Это вообще, конечно, трудно было перенести", – вспоминал в одном из интервью мэтр журналистики. Но и в этом случае судьба оказалась благосклонна: он вновь вылечился и, несмотря на почетный возраст, кажется, пышет здоровьем.

Однако сегодня о состоянии звезды Первого канала появились тревожные новости. Благодаря некоторым изданиям, он оказался в больнице, якобы, из-за заражения коронавирусом. СМИ сообщили, что у Владимира Познера поднялась температура и начался кашель. "Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую", – писали в прессе.

Поклонники наверняка забили тревогу, но сам телеведущий решил успокоить всех, сказав, что с ним все в порядке, а сообщения о его экстренной госпитализации – это слухи. В разговоре с телеканалом "360" мэтр добавил, что не знает, кто распространяет подобные сообщения. В общем, здоровью кумира миллионов россиян 88-летнего Владимира Познера сейчас ничего не угрожает.