Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика

У Нагиева ситуация вышла из-под контроля.

Чего только не случится, если зовешь домой незнакомых людей. Например, москвич познакомился с девушкой через "Телеграм". Некая Анастасия пришла к нему в гости и весь вечер обещала секс. Правда, к делу не переходила, возбуждая мужчину по фамилии Нагиев прелюдиями.

Когд стрелки часов уже показывали около четырех утра, соблазнительница наконец сообщила, что собирается в душ. После водных процедур она гарантировала мужчине страстные утехи.

Правда, вместо горячего секса Нагиев получил ограбление. Как только девушка ушла в ванную комнату, в квартиру ворвались четыре мужика в масках. Они обокрали неудачливого Дон Жуана и скрылись вместе с Анастасией. Вероятно, дверь им открыла именно девушка, перед тем как пойти в душ.

Нагиев лишился 24 тысяч рублей и флакона духов за 10 тысяч. Конечно, москвич отправился в полицию и написал заявление. Против грабителей и их подельницы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".