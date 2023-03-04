Большой размер: Игорь Крутой показал достоинство настоящего мужика

Игорь Крутой дал жару.



Вчера в столице состоялся праздничный концерт "О чем поют 8 марта". На сцену Crocus City Hall вышли самые популярные исполнители России: Олег Газманов, Николай Басков, Александр Буйнов, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Дима Билан, Валерия, Игорь Крутой и многие другие.

Как и гости, так и артисты получили массу положительных эмоций, чем с удовольствием поделились в своих соцсетях. Например, Александр Буйнов выложил в своем телеграм-канале подборку фотографий с коллегами.

В кадре вместе с ним по очереди появились Юлия Савичева, Николай Басков, Эмин Агаларов, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Зара и Игорь Крутой. Особой похвалы от пользователей Сети удостоился именно последний артист.

Осенью прошлого года многих встревожил странный жест, который показала Алла Пугачева над заметно похудевшим Игорем Крутым. Теперь же, судя по снимкам, самочувствие у композитора гораздо лучше, ведь он буквально цветет и пахнет.

Гордо выпрямившись во весь рост, Игорь Крутой показал достоинство настоящего мужика: умение выглядеть стильно даже в обычных джинсах и простом свитере. Крепко сжав кулак, он отправил поток тестостерона прямо в объектив фотографа, а улыбающийся до ушей Александр Буйнов в этом ему помог.

К слову, именно Игорь Крутой стал единственным, кто смог "перебить" большой размер Александра Буйнова. Ведь, по мнению некоторых, многие артисты потерялись рядом с певцом и выглядели невразумительно. Что же до Игоря Крутого – он, благодаря своему сияющему внешнему виду, обскакал даже главного блондина страны Николая Баскова.





