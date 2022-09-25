Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре

Накануне вечером часть московской музыкальной тусовки собралась дома у известного композитора. Они отмечали выход цикла пьес Игоря Николаева, который получил название "Пятнадцать мелодий для фортепьяно".
К хозяину вечера присоединились маэстро Игорь Крутой, пианистка Екатерина Мечетина, актер Сергей Шакуров и некоторые другие. Не обошлось, разумеется, без Примадонны российской эстрады. Алла Пугачева явилась на вечер вся в черном. Видимо, она находится в трауре из-за того, что временно осталась без мужа: супруг певицы колесит по миру с концертами, чтобы заработать на хлеб с икоркой.
И, пусть гости вечера отлично провели время, подписчики Игоря Николаева не могли избавиться от странного дежавю. Вся в черном Пугачева склонилась над тощим Крутым. Очень, по мнению некоторых, похоже на прощание с Михаилом Горбачевым, когда Примадонна показала странный жест из пальцев. Теперь Алла, тыкавшая когтем в покойника, вновь продемонстрировала его. Фолловеры испугались: вдруг этот жест накличет беду и на Крутого?
Игорь Крутой, напомним, перенес операцию по удалению желчного пузыря, что не могло не оставить свой след на внешности композитора. В настоящее время он страдает из-за сахарного диабета.
Этот диагноз требует большой стойкости: пересмотреть рацион и соблюдать диету достаточно сложно. Но мужчина, как видим, отлично справляется с этой задачей. Выглядит артист живее всех живых в отличие от Аллы Пугачевой.