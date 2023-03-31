Певица IOWA родила ребенка от гитариста

IOWA раскрыла подробности родов.

Российская певица Катя Иванчикова, выступающая под псевдонимом IOWA, впервые стала матерью. Радостную новость 35-летняя звезда сообщила в своих соцсетях, сообщив некоторые подробности. Исполнительница хита "Маршрутка" родила ребенка от мужа, гитариста Леонида Терещенко.

"Случилось. 8:19", — написала Екатерина, добавив смайлики в форме сердечка и вылупившегося птенца.

Катя IOWA и ее муж состоят в браке более десяти лет. С потомством пара не спешила, так как оба активно строили карьеру и развивались творчески. Кроме того, пара обожает путешествия, а с ребенком не было бы такой возможности разъезжать по миру.

Впервые певица IOWA задумалась о беременности в пандемию. Она прошла тренинг, после которого решила, что пора начинать планирование беременности.

Во время беременности Екатерина IOWA продолжала вести активный образ жизни и гатсролировала, а также ходила на светские рауты. На новогодней вечеринке она предстала в откровенном наряде с уже округлившимся животом.

Напомним, IOWA родилась в белорусском городе Чаусы. Широкую известность она получила после выхода трека "Маршрутка2, который сразу завоевал сердца миллионов россиян и стал хитом. Сейчас артистка и ее муж живут в Санкт-Петербурге.