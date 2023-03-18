Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Суббота 18 марта

15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни 13:03"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву* 11:55"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем 11:18Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью? 10:50"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса 06:12Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314% 04:09Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре? 02:25Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос 00:01Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта 22:40Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 22:20"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки 21:40"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода 20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:40"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности 17:40"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России 17:20"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили 17:00Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело 16:40Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске "На днях" 16:20"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость брошенного замка Пугачевой и Галкина* 16:00Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты 15:20Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео) 15:00Забрали: Семья раскрывшей правду о сурмаме Орловой потеряла новорожденную дочь 14:40"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 14:20Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет 14:00"Взасос": рискнувшую на близость 73-летнюю Пугачеву дерут как сидорову козу 13:40Божий одуванчик: как выглядит сегодня ушедшая в монастырь 80-летняя актриса Ольга Гобзева 13:20Ампутаций не было: Правду о состоянии надувшего россиян Костомарова слили в Сеть 13:00Панин показал свой член на потеху публике: фото 12:40Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева 12:20Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона 12:00Долой УК: собственников жилья наделят большей свободой 11:20"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 11:00Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист 10:40"Все больше влюбляюсь": Порвавшая с Пресняковым Подольская похвасталась новым мужиком 10:20"Просил меня еще и еще": участник "Голоса" о встрече с Аксютой и критике Гагариной 10:00"Такого не было ни разу": сосед стрелявшего с балкона жителя многоэтажки пустился в откровения 09:40"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком 09:20Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет 09:00"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 08:40Спрос на "вторичку" вырос на четверть 08:20Потерять работу и завалить экзамен: Всего одна ошибка в одежде ставит на будущем крест 08:00Выбираем дачный участок: советы профессионалов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни

"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни
1103

Никита Ефремов в интервью Светлане Бондарчук рассказал, как борется со своей болезнью.

Сын Михаила Ефремова продолжил актерскую династию, сейчас он много снимается, попутно пытаясь разобраться в себе. Судя по всему, молодой человек унаследовал не только талант деда и отца, но и семейную склонность к зависимостям.

Как известно, и Олег Ефремов, и Михаил Ефремов всегда любили выпить. Страсть к алкоголю и запрещенным веществам сыграла злую шутку с последним, и теперь он отбывает срок за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Судя по всему, Никита Ефремов не хочет повторить судьбу отца-зека, поэтому всячески старается справиться с собой. Артист перепробовал множество способов, чтобы перестать "торчать": обращался за помощью к психологам, увлекся духовными практиками...

По словам Ефремова-младшего, он долго пытался остановиться с помощью силы воли, но в какой-то момент понял, что нужно перестать отрицать проблему и попросить помощи. В итоге он все-таки признался, что у него тяжелая болезнь – зависимость.

"Зависимость сильнее, чем я. И здесь мне нужна помощь. Основная моя ошибка была, что я считал, что это моя проблема и я должен с ней справиться. А надо, наоборот, не собраться, а сказать: "Пожалуйста, помогите мне", – рассказал Никита Ефремов.

18 марта 2023, 13:31
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube, "Света вокруг света"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие роли алкоголика Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: &quot;Грозовые ворота&quot; (2006)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

По теме

"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили

"Здоровья у него нет": Чахнущий за решеткой зек Ефремов оказался на грани
Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода

"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода
Владимир Пресняков выдал долго скрываемый им секрет.

"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы

"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы
Анна Семенович попала в некрасивую ситуацию.

Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело

Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело
О том, что произошло с Романом Костомаровым, рассказал источник в больнице.

"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву*

"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву*
Артур Смольянинов* смог осчастливить Татьяну Лазареву*.

"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем

"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем
Аллу Пугачеву спалили за близостью с неизвестным качком.

Выбор читателей

17/03Птн"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 17/03Птн"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 17/03Птн"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 17/03ПтнПанин показал свой член на потеху публике: фото 17/03ПтнГоре: SHAMAN рухнул с большой высоты 17/03Птн"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком