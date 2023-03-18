"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни

Никита Ефремов в интервью Светлане Бондарчук рассказал, как борется со своей болезнью.

Сын Михаила Ефремова продолжил актерскую династию, сейчас он много снимается, попутно пытаясь разобраться в себе. Судя по всему, молодой человек унаследовал не только талант деда и отца, но и семейную склонность к зависимостям.

Как известно, и Олег Ефремов, и Михаил Ефремов всегда любили выпить. Страсть к алкоголю и запрещенным веществам сыграла злую шутку с последним, и теперь он отбывает срок за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Судя по всему, Никита Ефремов не хочет повторить судьбу отца-зека, поэтому всячески старается справиться с собой. Артист перепробовал множество способов, чтобы перестать "торчать": обращался за помощью к психологам, увлекся духовными практиками...

По словам Ефремова-младшего, он долго пытался остановиться с помощью силы воли, но в какой-то момент понял, что нужно перестать отрицать проблему и попросить помощи. В итоге он все-таки признался, что у него тяжелая болезнь – зависимость.

"Зависимость сильнее, чем я. И здесь мне нужна помощь. Основная моя ошибка была, что я считал, что это моя проблема и я должен с ней справиться. А надо, наоборот, не собраться, а сказать: "Пожалуйста, помогите мне", – рассказал Никита Ефремов.