Ампутаций не было: Правду о состоянии надувшего россиян Костомарова слили в Сеть

У Романа Костомарова все хорошо.

Уже два месяца россияне молятся за выздоровление олимпийского чемпиона. Он попал в больницу в начале января в тяжелом состоянии. Какие только слухи не ходили о здоровье спортсмена. СМИ писали, что из-за некроза он лишился стоп и кистей рук, а также перенес инфаркты. В последнее время в прессе появлялись данные о том, что его состояние не улучшается. Но так ли все плохо с Романом Костомаровым?

Напомним, что родственники фигуриста отказались комментировать болезнь. Жена вообще заявила, что, он сам все расскажет, если захочет. Сегодня в Сеть слили новую "правду" о состоянии спортсмена, ведь СМИ апеллируют к источникам, знакомым с ситуацией. Так вот, они утверждают, что состояние звезды фигурного катания улучшилось.

Сообщается, что Роману Костомарову удалили трахеостому, необходимую для подключения к ИВЛ. Значит, с аппарата его сняли. Кроме того, по данным телеканала "360", спортсмен находится в сознании. Получается, что он надул россиян со своей болезнью. Обхитрил, так сказать, умолчав о том, что медленными, но уверенными шагами идет на поправку, в то время как многие мысленно хоронили его из-за тревожных новостей.

Более того, на прошлой неделе появилась информация о том, что врачи собираются лишить фигуриста рук. Источник же утверждает, что никаких ампутаций в этой области не было. Да, и вообще врачи не планируют пока трогать эти места, надеясь, что кровоснабжение восстановится. В общем, сейчас с Романом Костомаровым все хорошо – относительно состояния ранее.