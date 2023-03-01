"Передвигались как единый организм": известный певец рассказал о холодном душе с Меладзе

Меладзе лично написал артисту.

Валерий Меладзе недавно влип в грандиозный скандал, когда во время концерта в ОАЭ случайно ляпнул националистический лозунг на сцене. Артисту не смогли этого простить и вылили на него тонны грязи и негатива, обозвав предателем. Многи коллеги тогда поддержали Меладзе и отметили, что его просто подставили. Что ж, и на солнце бывают пятна. Может быть, со временем, поклонники смогут ему это простить.

А вот сам Валерий Меладзе оказался злопамятным и не простил своему коллеге случайно брошенную неаккуратную фразу. Об этом в свежем интервью рассказал певец Алексей Чумаков. Артист извинился перед коллегой в очередной раз и поведал суть инцидента. Дело было много лет назад. Тогда Чумаков во время беседы с журналистами неосторожно назвал его Валеркой, что ужасно обидело певца, считавшего себя уже состоявшимся и маститым, так что такое обращение показалось ему уничижительным.

"Я извинюсь перед ним еще раз, – сказал Чумаков. – Мы с ним очень долго знакомы. Такой проект был "Секрет успеха", где еще Леша Воробьев был. Я с Леной Воробей вели этот проект в 2000-е, а Валера был в жюри. В каком-то из шоу я имел неосторожность, разговаривая с ведущим, сказать слово Валерка. Наверное, я не прав, потому что он старше меня на 15 лет. Он написал мне: "Мне много лет, и я для многих Валерка, но не для тебя". И это был для меня холодный душ. Понимаешь, мы много общались и с матом, и без мата, были "Новые волны" и совместные обеды и ужины. Мы передвигались как единый организм, и мне это дало ошибочное право вдруг сказать слово Валерка", – оправдался Алексей Чумаков.

Он отметил, что после того случая он никогда больше не пересекался с Валерием Меладзе.