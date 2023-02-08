Костомарову ампутировали ноги Тесты Землетрясения в Турции Игры Сонник

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"Трудные минуты": Домнина провожает отрезанного от жизни Костомарова

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Жена Романа Костомарова вышла с заявлением.

8 февраля Олимпийский чемпион, бывший партнер Татьяны Навки и фигурист Роман Костомаров отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 46 лет. Отмечать праздник он будет, находясь в реанимации. Состояние здоровье Романа еще очень далеко от идеального.

Впервые жена Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина вышла на связь с публикой. В своем посте она провожает уходящий год для Романа, прощается с болезнью и просить поклонников молитвами поддержать супруга. Об этом сообщает RT. Никаких подробностей Домнина не сообщила, заявив, что Костомаров сделает это сам, если захочет.

"Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти", — делится чувствами Оксана.

Ранее появилась информация, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Якобы, врачи борются за спасение кистей. Как известно, движение — это жизнь. Поклонники трепетно переживают за отрезанного от этой жизни Романа Костомарова. В социальных сетях они передают свои теплые слова поддержки.

"Всем здоровья, ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты!" — добавила жена Костомарова.

8 февраля 2023, 09:20
Роман Костомаров. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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