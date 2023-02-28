Несчастный случай или убийство? Фанаты несут цветы на могилу Галкина

Галкин ушел на взлете карьеры.

Российский актер Владислав Галкин умер в феврале 2010 года в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в квартире. Причиной смерти 38-летнего Галкина медики назвали остановку сердца. В то время он был под условным сроком за пьяный скандал в кафе. Поклонники по сей день сомневаются в официальной версии кончины звезды, ведь внезапный уход довольно молодого мужчины всегда кажется странным. Некоторые родственники звезды тоже уверены, что Галкина убили. Что же это было, несчастный случай или убийство, люди гадают до сих пор.

Звезда "Дальнобойщиков" покоится на Троекуровском кладбище. В годовщину смерти Галкина 25 февраля журналисты пришли навестить его могилу и оказались шокированы тем, что она заброшена. Судя по всему, родные и близкие не посещают мемориал прославленного актера. После смерти у Владислава Галкина остались отец и вдова Дарья Михайлова.

В день годовщины смерти Галкина их не было на кладбище, цветы появились на могиле лишь на следующий день после распространения по Сети кадров с заброшенной могилы. Вскоре там появились и другие букеты, судя по всему, уже от фанатов.

Напомним, в прошлом году на экране вышел новый сезон сериала "Диверсант" с "ожившим" Владиславом Галкиным. Его образ воссоздали при помощи компьютерной графики Deepfake. Капитан Калтыгин был на экране как живой, но отец актера неоднозначно отнесся к проекту.