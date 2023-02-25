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Не спасли: перенесший операцию Николай Басков достойно ушел в 46 лет

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Николай Басков боролся до конца.

С самого детства певец проявлял недюжинное терпение, подкрепленное талантом. В жизни он прошел воду, огонь и медные трубы, поэтому опускать руки в случае чего не привык. Даже когда здоровье подвело и потребовалась операция на ноге, Николай Басков воспринял обстоятельство стойко. Хирургическое вмешательство лишь закалило характер.

На шоу "Ну-ка все вместе!" звездный мужчина откровенно рассказал о своем "пути артиста", чтобы поддержать юную участницу. Для этого он во всеуслышание поведал о препятствиях в карьере.

"Вообще не волнуйся, я в твоем возрасте все время ходил по всяким конкурсам, иногда даже не доходил до финала. Мне говорили: "Сколько вам лет?". Я отвечал: "Мне 14". Потом в 15, 16, 17 все не брали и не брали..." — начал свою пламенную речь Николай Басков.

Едва не проронившего слезу певца нагло перебил знаменитый Сергей Лазарев, и ситуацию не спасли окружающие. Коллега едко пошутил, мол, натуральный блондин безнадежен и сейчас.

Однако Николай Басков в свои 46 лет достойно ушел из словесного поединка. Он завершил рассказ со счастливым концом вопреки насмешкам.

"Потом раз — и популярность бешеная, представляешь!" — обратился Николай Басков к начинающей звезде, получив общественное признание. Таким образом он оставил Сергея Лазарева в одиночку расхлебывать обидную издевку.

25 февраля 2023, 10:36
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия 1/"Ну-ка все вместе!"✓ Надежный источник

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