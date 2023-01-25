"Вареник покажи": знойная Глюкоза встала на колени перед голым мужиком

Всплыли пикантные фото.

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Глюкоза – настоящее имяНаталья Чистякова-Ионова – вышла замуж за предпринимателя Александра Чистякова еще в далеком 2006 году и вот уже 17 лет счастлива в браке. Семья обзавелась двумя наследниками, дочерями Лидией и Верой. Кроме того, исполнительница стала мачехой для сына супруга от первого брака.

В среде отечественного шоу-бизнеса Глюкоза и Александр считаются очень крепкой, можно сказать, образцовой парой. Более того, в 2016 году супруги стали победителями премии журнала "ОК!" в номинации "Пара десятилетия". Меж тем, даже у любящих сердец случаются недопонимания.

Не так давно 36-летняя Глюкоза призналась, что у нее в семье произошел конфликт. Артистка раскрыла причину ссоры для публики. Как оказалось, певице нравится посещать различные места. Совершенно иначе смотрит на отдых Александр Чистяков. Мужчина предпочитает проводить больше времени дома.

Однако конфликт был быстро улажен. Видимо, исполнительница одержала поведу в споре, потому что они с мужем, действительно, уехали на отдых. Пикантными снимками с пляжа поделилась в социальных сетях сама Глюкоза.

Одна была одета в купальник, поэтому выглядела довольно знойно под палящим солнцем на фоне желтого песка и синего моря. На снимке певица встала на колени перед мужем. Картинка была обрезана так, что на ней остались только голые ноги.

В такой странной позе Глюкоза поздравила супруга Александра с юбилеем, ему исполнилось 50 лет. Поклонники в социальных сетях оценили фото и присоединились к поздравлениям. Впрочем, не всех интересовало семейное торжество. "Покажи лучше вареник", – написал под публикацией один из комментаторов.