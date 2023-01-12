"Сложная история": плюнувший в россиян иноагент Макаревич бежит из Израиля в далекую глушь

В последние годы жизнь лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* очень изменилась. Он женился на возлюбленной израильского происхождения Эйнат Кляйн, обзавелся сыном и переехал на родину супруги.
Находясь в Израиле, музыкант не раз высказался против спецоперации России в сопредельном государстве, критикуя Кремль, а также крайне негативно отзывался о россиянах, которые раскритиковали спешно уехавших за границу знаменитостях. Артист назвал таких людей мудачьем, будто плюнув в них. Вскоре Андрей Вадимович получил статус иноагента за политическую деятельность, которую, по данным Минюста, финансировали с Украины.
Макаревич* живет в собственном доме в Нетании (в 30 километрах к северу от Тель-Авива) вместе с супругой и маленьким сыном. Правда, артист на месте не сидит. Например, сейчас он собирается на некоторое время сбежать из Израиля в далекую глушь – Антарктиду.
"Давно собирались. Это сложная история и очень дорогое удовольствие, особенно сегодня, когда все авиаперелеты подорожали в несколько раз". – цитирует Макаревича* печатная версия издания "Собеседник".
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Андрей Макаревич* тайно выступал на родине. Секрет выдал журналист Дмитрий Пучков.
* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.