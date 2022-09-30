Бьющуюся в конвульсиях беременную Орлову затоптали толпой: Страшно за животик

Новое видео с Ольгой Орловой серьезно напугало поклонников.

Певица и телеведущая Ольга Орлова долгое время не освещала личную жизни. Лишь совсем недавно блондинка порадовала поклонников счастливой новостью — Ольга вышла замуж за московского бизнесмена Валерия. Теперь вместе с супругом они ждут общего ребенка. Ольга поделилась видео с округлившимся животом, а после этого и вовсе перестала стесняться показывать свою беременность.

Подписчики и поздравляют звезду, и переживают за здоровье Орловой. В этом году ей исполнится уже 45 лет, солидный возраст для рождения малыша. Вот и новое видео насторожило заботливых зрителей.

На нем четыре собаки толпой набросились на любимую хозяйку и буквально затоптали ее в кровати. Бьющуюся в конвульсиях от радости Ольгу почти не видно — настолько пушистики ее окружили. Но бдительные поклонники поспешили спросить — не наступили ли собаки беременной на живот?

"От животных можно заразиться инфекцией, это опасно для плода", "Осторожно животик", "Стало страшно за ваш животик", — пишут в комментариях. Однако, другие поклонники успокаивают: на видео видно, какие животные воспитанные и ласковые. Ольга Орлова отлично воспитала своих "пушистых детей".