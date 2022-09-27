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Шоу-бизнес
Был не один выкидыш: Как Ольга Орлова смогла забеременеть в 44 года

Был не один выкидыш: Как Ольга Орлова смогла забеременеть в 44 года

Певица Ольга Орлова объяснила, почему раньше не рассказывала о второй беременности.
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова недавно сообщила фанатам радостную весть – она беременна во второй раз. Поклонники были ошарашены такой новостью, ведь певице 44 года, а в этом возрасте забеременеть уже не так легко.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Орлова скрывала свою беременность несколько месяцев. Рассказать о скором пополнении в семье певица решилась уже на внушительном сроке, когда скрывать округлившийся живот было невозможно. Артистка призналась, что зачать ребенка ей с мужем удалось не с первого раза, до этого было несколько выкидышей. Именно поэтому Орлова долго не хотела делиться радостью.

"Поэтому привыкла не радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все дается очень легко, но, поверьте, это не так. Я очень стараюсь сделать все от меня зависящее: слушаюсь докторов и очень верю в свои силы", – призналась Ольга Орлова.

Напомним, Ольга Орлова год назад снова вышла замуж за предпринимателя Валерия. Мужчина сам решился подойти к Орловой в одном из столичных ресторанов. Он отважился познакомиться со звездой, после чего пара сблизилась. У звезды уже есть старший сын Артем от прошлого брака. Сейчас парню 21 год.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ольга Орлова. Фото: Valery Lomokhova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 19:42 Источник: соцсети • Требует проверки
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