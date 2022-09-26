Беременная Орлова с глубоким вырезом покрутила перед подписчиками животом

Ольга Орлова опровергает устоявшееся мнение о том, что выходить замуж и рожать детей надо исключительно по молодости. Всех приверженцев этого мировозрения она вот уже дважды щелкнула по носу. Первый раз, когда объявила о том, что в сентябре 2021 года вышла замуж, а второй – когда объявила о беременности.
Да, верно: 44-летняя Ольга и ее муж, 51-летний бизнесмен Валерий, ждут общего ребенка. Об этом событии пара мечтала целых 2,5 года и, наконец, получилось. "Чудеса случаются", – поделилась в своем блоге будущая мать.
Орлова так счастлива своему состоянию, что никак не может перестать любоваться собой и публиковать в своем блоге все новые и новые фото и видео. Ей наплевать на хейтеров, которые уличают ее в ношении накладного живота. Более того, она сама подшучивает над собой.
"У бегемота нет талии", -подписала она под видео, на котором покрутила перед подписчиками животом, продемонстрировав меняющуюся фигуру со всех сторон.
Фолловеры разделились на два лагеря. "Мурашки", "Счастье внутри вас", "Это дарит надежду", – написали одни. "Кошмар", "Под сраку лет", – написали другие.
Медики и вовсе предостерегли: по из мнению, обрюхаченная на старости лет Орлова может родить ребенка с синдромом Дауна.