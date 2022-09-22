"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой

Новое шоу Натальи Подольское не вызвало энтузиазма у коллег по шоубизнесу.

Певица Наталья Подольская решила попробовать себя в новой роли. Теперь девушка ведет собственное ютуб-шоу "Ваша Наташа".

Пятый канал взял интервью у звездного продюсера Сергея Лаврова, чтобы узнать перспективы Подольской в новой роли. Шоумен рассказал, что посмотрел первый выпуск шоу и оказался разочарован. Мужчина буквально сравнил Наталью Подольскую с выступающей собакой, причем, не в пользу артистки.

"Не хватает заразительности. Мне кажется, собаку выпусти на сцену — на нее все будут смотреть, кошку или ребенка — притянут все внимание. А эта как-то говорит все…", — делится впечатлениями Сергей Лавров.

На этом эксперт не остановился. Он рассказал, что знаком с Натальей еще со времен "Фабрики звезд". "Она как всегда "мертвая" была, слегка скучненькая. Кто ей только ни занимался — и Виктор Дробыш, и как-то не получилось", — рассуждает шоумен. Ему кажется, что Наталье не хватает харизмы и энергетики.

В конце интервью продюсер решил, что вправе раздавать советы коллегам. Его вердикт Наталье Подольской таков: девушке стоит рассмотреть другое направление, например, заняться домом и воспитанием детей. Наталья Подольская пока оставила мнение без комментария.