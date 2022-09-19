"Отпусти пьяную": Перекроенная хирургами Цыганова буянит с голым задом

Певица Вика Цыганова поддерживает введение цензуры после скандала с выступлением Клавы Коки во Владивостоке.

Эстрадная певица Вика Цыганова в следующем году будет отмечать 60-летний юбилей. Кажется, исполнительница не приняла факт старения и решилась на перемены — пошла делать пластику лица. Перекроенная хирургами Цыганова добилась своего — лицо певицы действительно не узнать.

А вот в жизненной позиции Цыганова остается консервативна. Так, она не смогла пройти мимо скандала вокруг певицы Клавы Коки и выступления девушки во Владивостоке. Вика Цыганова буянит с голым задом Клавы, считая, что та выступает в слишком коротких платьях и юбках. Интернет-изданию "Подмосковье сегодня" женщина выдала, что нужно контролировать таких артистов: "Певица Клава Кока пела свой хит "Отпусти пьяную домой" на фоне церкви. Я считаю, настало время для цензуры, причем цензура должна идти не от закона, от совести каждого. С таким надо бороться".

Сама Клава Кока не согласна с обвинениями в свой адрес. По ее словам, на выступление девушку пригласила администрация, а репертуар был согласован. Царьград добавляет, что гонорар певицы составляет примерно 3 млн рублей. Девушка считает, что ее наряд соответствовал мероприятию.

Ранее, Вика Цыганова высказалась и по поводу мужа Аллы Пугачевой, передает РИА ФАН. Она осудила шоумена за высказывания о России и прямо сказала, что считает талантами артиста только кривляние и предательство.