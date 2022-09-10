Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой

Клава Кока считает, что стала разменной монетой в руках экс-звезды "Дома-2"



Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова — Прим. ред.) много лет шла к своему нынешнему статусу. Даже поднявшись на музыкальный Олимп, она продолжала искренне верить: место для дружбы в шоу бизнесе есть. Однако, осталась горько разочарована.

В начале 2022 года певицы отдыхали вместе в Куршевеле. Девушки катались с гор и весело проводили время. Идиллия была разрушена видеороликом, снятым Клавой Кокой: на нем Ольга Бузова присела на корточки. Подписчики тогда решили, что Ольга успела выпить пару бокальчиков, а затем накинулись на Клаву за то что та, по их мнению, снимает и публикует компромат. Дима Билан даже накинулся на Клаву Коку, обозвав ее "мелочной".

Ольга тогда, к слову, сохранила интригующее молчание и лишь через два дня разродилась постом. "Отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает", – подписала Бузова, после чего фанаты решили, что это – укол в сторону Коки.

Клава Кока утверждает: тогда спросила у Ольги Бузовой, всё ли нормально. "Это вообще не про тебя", – заверила Бузова, которую Клава, иными словами, обвинила в двуличии: чувствует, что на ней "похайповали".



Кока, к слову, кажется, до сих пор переживает из-за той ситуации. На днях она давала интервью, в ходе которого упрекнула Бузову в неумении дружить. "Все перечеркнулось для того, чтобы о ней поговорили", – с грустью сказала Клава, осознавая что стала разменной монетой в руках экс-звезды "Дома-2".