Смерть клеток: пострадавший от выстрела Колдун столкнулся с необратимыми последствиями

Дмитрий Колдун ошарашил публику откровенным признанием о своем здоровье. Певец рассказал, что давно мучается от постоянного гула в ушах.
Необратимые последствия возникли после случая с неосторожным обращением с оружием. Сейчас, по словам артиста, ему приходится тяжело, поскольку он должен обладать идеальным слухом.
Так или иначе, певец научился жить с подобной особенностью. "У меня есть разные редкие дела, они скорее приобретенные. Например, у меня тиннитус. Это травма уха, я на левое ухо практически не слышу. Однажды меня пригласили на проект, где надо было пострелять из танкового пулемета. И не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. А я не знал, у меня заложило ухо и после этого еще выступал в какой-то военной части. Случился резкий перепад давления в ушной раковине. Если вовремя не вылечить, — смерть клеток слуховых рецепторов", — рассказал певец в эфире передачи "Секрет на миллион" на НТВ.
Колдун добавил, что теперь ему приходится слушать других музыкантов, чтобы понять, хорошо ли сведена композиция. "Сам я уже неадекватно воспринимаю музыку. Это не лечится", — заявил он.
Стоит отметить, что музыкант внимательно относится к своему здоровью. Он на регулярной основе сдает различные анализы.