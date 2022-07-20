Всего 12 сантиметров: красавчик Колдун вывалил из штанов самое дорогое

Дмитрий Колдун умеет удивить. Несколько лет назад страна обсуждала его жаркий во всех смыслах концерт в московском гей-клубе. Потом много писали, как врачи достают резинку из его узкого отверстия – в ушной раковине застрял амбушюр (съемная часть наушников). И вот новое несчастье.

прочитано 271 раз