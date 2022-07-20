Всего 12 сантиметров: красавчик Колдун вывалил из штанов самое дорогое

"Мы с другом ехали из Минска и зашли в какое-то придорожное кафе поесть, – рассказал "Дни.ру" Колдун. – И там возле барной стойки у меня из штанов вывалился паспорт. Я даже не заметил, как это произошло".
Певец уехал от этого места уже на 100 километров, когда его директору Константину, чьи контакты указаны на официальном сайте, написала незнакомая девушка: "Здравствуйте, Дмитрий забыл свой паспорт в кафе "Старое русло" города Ярцево".
Дмитрия после известия о потери паспорта прошиб холодный пот. "Сначала я подумал, что на мой паспорт могут оформить кредит, потом спохватился, что в России на белорусский документ не дадут, – рассказал певец. – Пришлось разворачиваться и ночью по плохой дороге ехать 100 километров обратно. К счастью, сотрудница кафе оказалась порядочной. И вернула документ, потеря которого для каждого человека оборачивается стрессом".
Паспорт – основной документ гражданина Республики Беларусь. Он представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц. Казалось бы, всего 12 сантиметров в длину, но какие важные для человека, для мужчины! Даже если у того, как у Колдуна, свои свои уверенные 20 сантиметров.