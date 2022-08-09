"Женились": Связь семьянина Шатунова с женой известного продюсера вскрылась после смерти

Солист "Ласкового мая" ушел из жизни больше месяца назад, а его поклонники и близкие до сих пор не могут смириться с горькой утратой. Сложно поверить, что с виду пышущий здоровьем Юрий Шатунов ушел так внезапно из-за инфаркта.
На похоронах, организованных исключительно для родных и товарищей артиста, появилось не так много людей. Создалось впечатление, будто кроме жены и детей у сладкоголосого музыканта никого и не было. И только после смерти вскрылась его тесная связь с женой известного продюсера и по совместительству его главного врага из-за скандала с правами на песни Андрея Разина.
Наталья Грозовская откровенно рассказала, что была для Юрия Шатунова близкой подругой, помогая в самые нелегкие моменты. Например, когда умер Миша Сухомлинов, певица смогла поддержать убитого горем солиста "Ласкового мая".
Вспоминая своего хорошего друга, супруга Андрея Разина отметила, что с ним ушла целая эпоха, ведь его песни, как правило, сопровождали радостные события многих россиян.
"Многие на песнях Юры Шатунова выросли, многие женились, многие разводились, многие справляли дни рождения", – отметила Наталья Грозовская.
Она также добавила, что музыкант был прекрасным семьянином, который искренне любил свою жену и детей, а расставание с ними во время гастролей было для него настоящей пыткой. Именно поэтому Юрий Шатунов, отыграв крайний концерт, спешил домой – к своим близким.