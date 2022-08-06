Нарожала и побежала: жадная хохлушка Тодоренко валит из России на все четыре стороны

Ведущая шоу "Орел и решка" заработала в России скандальную славу. Пару лет назад она с позором поддержала домашнее насилие, а в прошлом году кинула на деньги свою помощницу без зазрения совести. Когда на Украине началась спецоперация, Регина Тодоренко усидела на двух стульях, а затем еще и родила. По слухам, беременность она превратила в маркетинговый ход для извлечения прибыли.

Знаменитость представила россиянам своего малыша с американским гражданством, назвала его спекулятивным именем "Мир" и решила поскорее сменить обстановку. У нее и оправдание есть — она же путешественница, а не мать-кукушка. В общем, нарожала и побежала. Ну и скатертью дорожка.

Ведущая не может себе позволить полноценно участвовать в жизни детей, уж слишком она занятой и амбициозный человек. Впрочем, и Россию своим присутствием хохлушка радовать долго не собирается. Регина Тодоренко призналась, что валит из особняка в Подмосковье на все четыре стороны, то есть сразу в несколько государств.

Как оказалось, у женщины аж восемь разных проектов, которые ей нужно реализовать в разных точках на карте. "Придется очень потрудиться, чтобы успеть", — выразилась Регина Тодоренко. Да уж, на лесбийские утехи с Ольгой Бузовой, которые она любит, времени не останется.