"Дико": Сбрендившая от гормонов Тодоренко показала вагину 3-летнему сыну

Регина Тодоренко решила наглядно показать ребенку, как устроено тело.

В декабре 2018 года телеведущая Регина Тодоренко родила своего первенца от мужа, певца Влада Топалова. На днях в звездной семье появился второй ребенок. Пока пол и дату рождения пара держит в секрете. Пока Тодоренко проводит время в приятных хлопотах по уходу за младенцем, старший сын звезд Михаил уже активно познает взрослый мир.

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На днях сын спросил ведущую: "Какая пися у девочек?". Регина Тодоренко решила откровенно обо всем рассказать мальчику, а лучше сразу показать. Не удивительно, что Тодоренко так смело действовала, ведь после родов женщина просто может сбрендить от гормонов.

Накануне Влад Топалов уже проводил с ним беседу об интимной гигиене. Возможно, поэтому у ребенка и возник дополнительный интерес. Регина Тодоренко с радостью открыла обучающую книгу, на страницах которой перед глазами мальчика открылась захватывающая картина. В книге были нарисованы совершенно голые мальчик и девочка, которая слегка раздвинула ноги.

"Михаил был дико доволен книгой, но достаточно быстро закрыл ее, так как получил ответ на свой вопрос в картинках) А я и не создавала какого-то лишнего таинства и ажиотажа вокруг этой темы", – рассказала Регина Тодоренко в своем телеграм-канале.

Ведущая отметила, что прекрасно помнит мальчишек из школы, которые заглядывали под юбки к девочкам в надежде разобраться в столь важной теме, но из-за дефицита информации не могли удовлетворить свой интерес.