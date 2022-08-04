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Шоу-бизнес
"Отпевали за упокой": похороны Людмилы Поргиной прошли незаметно

"Отпевали за упокой": похороны Людмилы Поргиной прошли незаметно

Людмила Поргина серьезно пострадала предположительно от фанаток Николая Караченцова.
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В жизни заслуженной артистки был очень тяжелый период. Все случилось около двадцати лет назад, но Людмила Поргина до сих помнит тот кошмар в мельчайших деталях. Каждую ночь актрисе снилось число 24, и каждое утро она просыпалась с ощущением конца и полным непониманием того, что с ней происходит.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Потом Людмила Андреевна полетела с мужем на гастроли в Израиль. Там Николай Караченцов простудился и потерял голос. Вместе они отправились к местному врачевателю, который не только вылечил ее мужа, но и дал какие-то таблетки от депрессии самой Поргиной.

Позже актриса узнала, что это человек ее спас, ведь недоброжелатели уже успели похоронить женщину. 23-го числа Поргина должна была улететь в Москву, но рейс задержали, и на родину актриса попала в то самое роковое 24-ое число. Ступив на трап, она поскользнулась и сломала ногу в трех местах.

Когда Поргина позвонила рассказать обо всем тому самому врачевателю, он обрадовался, мол его таблетки спасли женщину. По словам лекаря, уже в их встречу актрисы не было на земле, кто-то похоронил ее заживо. Можно сказать, что похороны прошли незаметно. 24-ого она должна была умереть от черепно-мозговой травмы.

"Тогда меня приговорили к смерти. Ходили в храм и отпевали меня там за упокой," – рассказала вдова Караченцова.

Кто именно так сильно желал ей смерти, Поргина не знает, но предполагает, что не обошлось без поклонниц Караченцова, которые не могли смириться с ее присутствием в жизни артиста.

Как сообщила Поргина порталу Prozvezd, после чудесных таблеток израильского лекаря она, уже заочно погребенная недоброжелателями, буквально заново вошла в эту жизнь.

Случай с Людмилой Поргиной поистине незаурядный, однако не стоит доверять любым таблеткам, ведь иногда они могут оказать и негативное влияние. Как пишет VSE42.ru, так было с Дмитрием Нагиевым: из-за длительного приема таблеток для сна его стали мучать проблемы с мозгом.

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Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 17:53 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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