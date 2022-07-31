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Шоу-бизнес
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах

Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах

Людмила Поргина изменилась до неузнаваемости. Актриса отощала и буквально чахнет на глазах.
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Театр "Ленком" претерпевает серьезные изменения. Так, в культурном учреждении появился новый режиссер Алексей Франдетти. Деятелю искусств только предстоит погрузиться в запутанный мир театра: в его непростые постановки и даже конфликты среди членов труппы.

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38-летний режиссер уже заслужил доверие Людмилы Поргиной – одной из наиболее уважаемых актрис "Ленкома". Вдова Николая Караченцева заявила, что она рада, что культурное учреждение возглавит молодой режиссер. Узнав, что Франдетти – любитель музыкальных постановок – актриса с радостью сообщила, что все члены труппы умеют петь и танцевать, а в самом театре есть не только оркестр, но и хор. "Будем ждать и надеяться", – поведала Поргина.

В последнее время карьера Людмилы Андреевны в "Ленкоме" складывалась не очень удачно. Артистка жаловалась, что ей давно уже не дают ролей, обрекая на участие исключительно в массовках. Из-за этого женщина даже разругалась с директором культурного учреждения.

Возможно, на фоне стресса Поргина сильно похудела, причем так, что складывается ощущение, будто звезда чахнет на глазах. Как говорится, два мосла и кружка крови. А ведь здоровье артистку и до этого подводило. Так, женщина взрезана как свинья, то есть частенько ложилась под нож хирургов из-за болезней. Напомним, ранее сообщалось, что у актрисы была обнаружена опухоль в кишечнике, которую необходимо было в срочном порядке удалить.

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Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2022, 14:04 Источник: PROзвезд • Требует проверки
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