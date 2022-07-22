Совсем бабка сбрендила: отощавшая Поргина показала голую задницу

Затяжному конфликту между вдовой Николая Караченцова и директором "Ленкома" Марком Варшавером, кажется, не видно конца. Из-за изматывающих разборок Людмила уже Поргина сильно похудела, причем даже сама не заметила, как это произошло. Осознание изменений в собственном теле пришло к вдове лишь после одного неприятного случая.
Как-то Поргина покупала фрукты на рынке и поняла, что люди вокруг странно на нее смотрят. Оказалось, что ее шорты свалились почти до колен, и отощавшая женщина невольно показала всем окружающим свою голую задницу в одних трусах. Люди вокруг наверняка подумали, что бабка совсем уже сбрендила.
После этого 73-летняя актриса пересмотрела весь свой гардероб и достала вещи, которые носила в молодости – в ту пору, когда была еще очень худой. Как сообщила "ЭГ", за год битвы с Варшавером Поргина похудела на целых 20 килограммов!
Только на днях несчастной вдове пришлось посещать прокуратору из-за иска Варшавера против нее за клевету. Прокурор предупредил актрису: если суд встанет на сторону истца, ей придется выплатить крупную сумму или даже сесть за решетку. Но Поргина не боится и опять-таки не унывает.
Ранее вдова Караченцова высказалась против создания так называемого "черного списка артистов". Как сообщила "Общественная служба новостей", такое решение Людмила Поргина посчитала слишком резким, ведь каждый имеет право на ошибку.