Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси

Накануне актриса в личном блоге опубликовала серию фото, на которых позирует на гидроскутере во время отпуска. Оседлавшая быструю машину артистка предстала перед публикой в полуобнаженном виде: коротких шортиках, которые едва прикрывали ее пятую точку, и клетчатой рубашке, подвязанной у самой груди.
Судя по всему, во время прогулки по воде Елизавета Арзамасова слегка промокла – рядом с ней множество брызг и видны волны. На одном из снимков ракурс позволил разглядеть даже влажную от воды промежность актрисы-тихони. Естественно, столь откровенные фотографии не оставили поклонников равнодушными, народ буквально дошел до экстаза, комментируя пост Арзамасовой.
"Вы прямо фея моря", "Обворожительная красота и все в ней!", "Шикарная", "Сногсшибательная Лиза", "Фотки бомба, а ты Лизонька просто прелесть", "Крутые фотки, отличные ракурсы", "О, Лиза вы экстремалка", "Прекрасные слова!", "Ну очень секси", – написали восхищенные поклонники.
Публикацию Елизавета Арзамасова сопроводила цитатой из разговора с одной пожилой дамой. Женщина посоветовала артистке побольше наслаждаться летом. "Празднуйте лето, деточка. Что бы ни происходило, как бы не поворачивалась жизнь, чем бы не болела душа. Празднуй улыбкой, поцелуями, вином и яркими фруктами, безумствами и приключениями", – написала супруга Ильи Авербуха.