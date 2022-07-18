Безрассудная Арзамасова спрыгнула с огромной высоты

Поклонники уверяют, что Лиза Арзамасова совершила необдуманный поступок.

Не так давно Елизавета Арзамасова вышла замуж и родила наследника Льва. В социальных сетях она постоянно делилась своей размеренной жизнью и моментами взросления сына. По всей видимости, спокойствие немного надоело звезде сериала "Папины дочки", а потому накануне она решила испытать острые ощущения.

Вместе с семьей девушка проводит время в городе Сочи. В поисках адреналина она посетила самый опасный аттракцион, поднялась на высоту в двести метров, а потом спрыгнула с этой огромной высоты. Естественно, Лиза была прикреплена к страховочному тросу, благодаря которому ее поступок не закончился трагически. Видеозаписью своего прыжка она поделилась в микроблоге. "В полете...", – лаконично подписала звезда.

Поклонники были шокированы смелостью Арзамасовой, однако они посчитали, что артистка поступила безрассудно, ведь она молодая мама и должна думать об отпрыске. "Лиза, вы мама, не рискуйте так". "Я бы отшлепала за это", "Я как родила перестала в таком участвовать. Стала трусихой", "Зачем так рисковать, когда малыш есть", "Неужели это приятные ощущения?", "Елизавета, нельзя так рисковать! У вас сынулька растет", – написали напуганные фанаты.

Однако нашлись и те, кто похвалил актрису за смелось. "Ценю бесстрашных", "Браво", "Я бы умерла со страху", "Это очень смело", "Восхищаюсь вами", "Мама дорогая! Лиза, вы бесстрашная девушка", – заявили подписчики.