Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке

В Сети появились кадры с Лизой Арзамасовой.

Звезда "Папиных дочек" уже давно повзрослела: девушка вышла замуж за прославленного фигуриста Илью Авербуха, несмотря на внушительную разницу в возрасте, а также воспитывает рожденного от него сына. При этом пребывание в статусе жены и мамы не мешает Лизе Арзамасовой заниматься своей карьерой.

Актриса каким-то волшебным образом успевает играть в театре, а также разъезжать по съемкам в новых проектах. Вот и на этот раз артистка, оставив сына и мужа, уехала куда-то за пределы Москвы, чтобы принять участие в очередной картине, правда, пока, не ясно какой. Как и не понятно, как же теперь Авербух, который, судя по всему, остался с сыном, если же родители не позаботились о няне...

На съемочной площадке Лиза Арзамасова сделала пару снимков. Фотограф нашел ее сидящей на мостике в простом платье и с чуть потрепанными волосами. Артистка опустила ноги в мутную реку, из-за чего на фотографии кажется, что они обрезанные, ведь видны лишь колени. Кстати, на них сложно не заметить синяк – то ли актрису кто-то избил, то ли она просто ударила свою ногу.

Поклонников поразил образ супруги Ильи Авербуха. Многие отметили, что ей безумно идут простые платья, а некоторые сравнили ее с Аленушкой и русалкой.

"Лизонька, очаровательны в любом образе. Всегда смотрю и любуюсь." – написал кто-то в комментариях под публикацией Арзамасовой.

