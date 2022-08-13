"В любой форме и любым способом": наследники готовы поиметь с покойника Шатунова

О своем желании приобрести авторские права заявил ни много ни мало Григорий Лепс! Через пару недель после скоропостижной кончины Юрия Шатунова он признался, что подумывает над тем, чтобы в будущем перепеть легендарные "Белые розы". Как оказалось, и кроме исполнителя хита "Рюмка водки" желающих много.
Впрочем, музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что милые и нежные "пацанские" баллады Юрия Шатунова подойдут далеко не всем артистам. Например, песни вряд ли будут под стать Полине Гагариной, Диме Билану, Валерии или Ларисе Долиной. Возможно, что и Григорий Лепс будет смотреться комично, выводя голосом слезливое "белые розы, белые розы, беззащитны шипы..."
Автор проекта "Доступное право" и бизнесмен Сергей Романов заявил, что с приобретением прав также не все просто. После вступления в наследство дивиденды с песен будут за официальными наследниками. С покойника Шатунова они поимеют исключительные права.
"Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права передаются по наследству. Наследники после принятия наследства будут иметь исключительное право на использование произведений Юрия Шатунова в любой форме и любым способом", – отметил специалист.
Помимо этого, по словам Сергея Романова, к наследникам переходит право защищать личные неимущественные права наследодателя: право на авторство, право на защиту чести и достоинства, право на имя.
"Тем, кто желает приобрести права на использование тех хитов "Ласкового мая", которые принадлежали Юрию Шатунову, необходимо будет обратиться за получением соответствующего разрешения и составлением договора к наследникам певца", – заявил экспер.