Хайек, Вергара, Кардашьян: самые сочные груди Голливуда

40-летняя звезда фильма "Первый Мститель" и сериала "Агент Картер" Хейли Этвелл может похвастаться сочной грудью. Говорят, у актрисы пятый размер. Очевидно, актриса гордится своими двумя достоинствами, а мужчины смотрят на нее и фантазируют.
А ведь когда-то вожделенные взгляды привлекала Памела Андерсон, которая на днях отметила 55-летие. Впрочем, модель до сих пор выглядит просто отлично.
Американская звезда Ким Кардашьян – счастливая обладательница не только широких бедер и упругих ягодиц, но и шикарного бюста. Знаменитость всегда одевается так, чтобы представить свою фигуру во всей красе.
Но более горячей звездой Голливуда, по нашему мнению, является звезда сериала "Американская семейка" Софья Вергара с шестым размером груди.
Актриса Холли Берри не раз демонстрировала свою грудь обнаженной, поэтому представителям сильного пола нет необходимости представлять ее без одежды, им нужно лишь найти эти кадры. Звезда фильма "Люди Икс" не стесняется показывать свой пышный бюст во всей красе.
55-летняя Сальма Хайек может вскружить голову своей фигурой даже мужчинам на десятилетия младше нее. Наливная грудь жгучей мексиканки, бесспорно, притягивает внимание.