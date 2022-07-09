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9 июля
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Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: Frederic Kern/imago stock&people/www.globallookpress.com
Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Хайек, Вергара, Кардашьян: самые сочные груди Голливуда

Голливуд полон актрис с внушительной грудью, но редакция "Дни.ру" выбрала самых горячих.
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40-летняя звезда фильма "Первый Мститель" и сериала "Агент Картер" Хейли Этвелл может похвастаться сочной грудью. Говорят, у актрисы пятый размер. Очевидно, актриса гордится своими двумя достоинствами, а мужчины смотрят на нее и фантазируют.

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

А ведь когда-то вожделенные взгляды привлекала Памела Андерсон, которая на днях отметила 55-летие. Впрочем, модель до сих пор выглядит просто отлично.

Фото: Frederic Kern/imago stock&people/www.globallookpress.com

Американская звезда Ким Кардашьян – счастливая обладательница не только широких бедер и упругих ягодиц, но и шикарного бюста. Знаменитость всегда одевается так, чтобы представить свою фигуру во всей красе.

Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com

Но более горячей звездой Голливуда, по нашему мнению, является звезда сериала "Американская семейка" Софья Вергара с шестым размером груди.

Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com

Актриса Холли Берри не раз демонстрировала свою грудь обнаженной, поэтому представителям сильного пола нет необходимости представлять ее без одежды, им нужно лишь найти эти кадры. Звезда фильма "Люди Икс" не стесняется показывать свой пышный бюст во всей красе.

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

55-летняя Сальма Хайек может вскружить голову своей фигурой даже мужчинам на десятилетия младше нее. Наливная грудь жгучей мексиканки, бесспорно, притягивает внимание.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2022, 22:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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