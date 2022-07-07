"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев

В Сети появились пикантные кадры с участием Глюкозы.

Певица, как оказалось, сейчас очень много времени и сил тратит на себя, а точнее, на свое тело, чтобы поддерживать его в форме. Собственно, 36-летняя Глюкоза решила поделиться с поклонниками результатом своей непростой работы, опубликовав в микроблоге серию весьма пикантных снимков.

На фотографиях она запечатлена в золотом слитном купальнике, который едва скрывает ее тело. Полуголая артистка предстала перед публикой в разных позах: сексуально изогнувшись разлеглась у бассейна и даже рукой помяла свою упругую пятую точку. "Спорт, сон и питание — это залог моего красивого тела + самочувствие прекрасное", – поделилась с поклонниками своим секретом многодетная певица.

Конечно, многие пользователи оценили фигуру Глюкозы, осыпав ее лестными комментариями. Но нашлись среди них и те, кто от таких откровенных снимков остался не в восторге. Один из комментаторов упрекнул певицу в том, что лучше бы она так тщательно заботилась не о своем теле, а о собственных детях. Однако не ясно, с чего народ решил, что артистка забила на своих наследников.

Также в одном из комментариев пользовательница написала, что певица, выкладывая такие пошлые снимки, решила отдаться извращенцам, которых в Сети – огромная толпа.

"Непристойная девка! Не понимаю для кого такие фото?! Для сексуальных маньяков?! Это приятно, когда незнакомые мужики непотребствами занимаются на твое фото?! В этом фишка?!", – возмутился народ в комментариях под фотографиями Глюкозы.