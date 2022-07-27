"Один, без Веры": любвеобильный Меладзе поплатился за свои похождения

Личная жизнь Веры Брежневой и Константина Меладзе сопровождается множеством слухов.

Продюсера и певицу уже не раз разводили в Сети. В последнее время слухи о разводе звездной пары стали еще более упорными и многочисленными. Любвеобильному мужу Веры Брежневой как-то даже припомнили его похождения. Несколько лет назад СМИ активно писали о возможном романе продюсера с красоткой из"ВИА Гры" Эрикой Герцег. Неожиданно пошли разговоры и о бывшей жене Константина Меладзе – Яне Сумм.

Когда-то Меладзе оставил Сумм вместе с тремя детьми ради Брежневой. Теперь же распространились слухи, мол продюсер вывез бывшую в Италию и теперь они живут все вместе, что, конечно же, не по душе Вере.

Журналистам "КП" удалось дозвониться до Сумм, чтобы проверить слухи. Бывшая жена Меладзе призналась, что она сама уже давно не в Италии да и ездила туда лишь для того, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца. С мужем Брежневой Сумм виделась только в аэропорту.

"Костя был один, без Веры," – заявила бывшая жена Меладзе.

Сумм заверила, что она в личную жизнь экс-супруга не лезет и не знает о происходящем в его семье, но по ощущениям женщины, все у супругов в порядке.

Можно предположить, что Меладзе вызывает подозрения у россиян именно из-за своих бывших похождений, ведь и Сумм они с Брежневой когда-то долго водили за нос. О той некрасивой истории Яна прежде рассказывала с обидой. Многочисленными слухами любвеобильный муж Веры Брежневой теперь просто поплатился за былое.