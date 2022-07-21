"На грани развода": ничего не подозревающая Брежнева пригрела на груди коварную разлучницу

Звездный брак не обошли стороной слухи об изменах. Еще в 2013 году Константин Меладзе запустил шоу "Хочу в "ВИА Гру", в котором набирал девушек для нового состава группы. Первой участницей кастинга тогда стала сексуальная блондинка Эрика Герцег. Константин Меладзе охотно взял красавицу в группу, а через какое-то время в СМИ стали активно обсуждать роман мужа Веры Брежневой с новой участницей.
Об этой неприятной ситуации недавно вспомнила блогерша Любовь Терлецкая, которая на своем ютуб-канале подробно рассказывала о телепроекте "Хочу в "ВИА Гру". Сама Вера Брежнева тогда была ведущей шоу. Терлецкая отметила, как нежно ничего не подозревающая Брежнева клала руку на коленку Герцег. Получается, что в тот момент Вера пригрела на груди ту, которую вскоре СМИ окрестят коварной разлучницей.
"Вера будет удалять совместные фото с мужем, и они будут на грани развода," – рассказала Терлецкая о том, что ждало пару после появления в их жизни Герцег.
Блогерша считает, что Меладзе отчасти можно понять, ведь Герцег действительно очень красивая девушка. Впрочем, сама Эрика утверждала, что у нее с продюсером лишь рабочие отношения, а слухи о романе с ним лишь отравляют ее личную жизнь.
Вера Брежнева с Константином Меладзе, как известно, тогда так и не развелась. Судя по всему, певица смогла смириться со слухами о романе мужа, которые официально так и не подтвердились, и сумела не переступить ту самую грань развода.