"Перетопчится и проглотит": врушке Брежневой велено терпеть вторую жену Меладзе

Если быть точнее, то продюсер решил воссоединиться со своей прошлой семьей. Он перевез в европейскую страну свою бывшую супругу, которую в свое время оставил ради Веры Брежневой.
Поговаривают, сейчас в семье композитора и певицы не все гладко. Якобы камнем преткновения стало разное отношение к спецоперации на Украине. Как известно, Вера Брежнева активно осуждает происходящее и занимается волонтерством.
Возможно, в том числе и поэтому Константин Меладзе решил возобновить более тесное общение с бывшей женой. Впрочем, скандальный блогер Лена Миро уверена, что даже если это и так, то у врушки Веры Брежневой нет права возмущаться. "Светлый человечек Брежнева втирала, что с Константином у них только дружба. А потом стала женой продюсера", – пишет журналистка.
Помимо этого, певица должна была понимать, соединяя себя узами брака с композитором, у которого до этого была семья, что он до конца жизни будет нести ответственность за экс-жену и общих детей. "Связавшись с разведенным, любая тетка должна понимать, что у него есть прошлое", – заявила Лена Миро.
Журналистка велела Вере Брежневой смиренно принять факт соседства с бывшей женой Константина Меладзе.
"А Вера – ну, она же светлый человечек! Потерпит. Перетопчется и проглотит", – уверена блогер.
Впрочем, пока информация о воссоединении Константина Меладзе с экс-супругой никак не подтверждена. Возможно, слухи так и останутся слухами.