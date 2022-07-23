"Это самое большое дно": смешавшая с помоями Брежневу нахалка оказалась самозванкой

Кем на самом деле является Лена Миро, которая недавно нелицеприятно высказалась о Вере Брежневой, рассказала Милана Тюльпанова.

Светская сплетница Лена Миро – один из самых популярных блогеров в "Живом Журнале". Вместе с читателями она обсуждает последние новости шоу-бизнеса, свежие публикации знаменитостей, а порой – ворошит прошлое. Например, недавно она в свойственной себе нахальной манере высказалась о личной жизни Константина Меладзе и Веры Брежневой.

Она смешала с помоями нынешнюю супругу композитора: назвала ее мелким, притворным человеком, готовым на все ради карьеры. Миро напомнила, что именно из-за экс-солистки "ВИА Гры" Меладзе бросил свою первую жену Яну Сумм.

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова считает, что этих людей нужно оставить в покое. "Чужая семья – потемки. Не стоит забывать, что там есть дети. Мы не знаем, что происходит внутри семьи. Я знаю много примеров, когда мужья уходили от жен – скрывали какое-то время, потом признавались и уходили. В конечном итоге, когда приходило время, люди учились договариваться, потому что жизнь продолжается, – сказала она в беседе с "Дни.ру", – этой семье я желаю лишь счастья и гармонии. Думаю, они, как и все медийные люди, как и я, уже давно не читают зашкварные комментарии. Всех умоляю не читать Лену Миро, потому что это самое большое дно на просторах светской гнилой хроники".

По мнению Тюльпановой, интернет-пользователям стоит поскорее отписаться от скандального блога и не читать чушь в том числе о Вере Брежневой. "Открою вам маленькую тайну: Лена Миро – это ненастоящий персонаж. И если она является таковой, пускай покажет свое лицо, выйдет на связь, каким-то образом даст о себе знать. Всем в узких кругах давно известно, что за ней скрывается большая команда людей, которые сидят и постоянно пытаются придумать какую-нибудь очередную хайповую новость, чтобы людям было интересно пообсуждать".