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Шоу-бизнес
"Минимум 10 лет сосала": Брежневу и экс-жену Меладзе столкнули лбами

"Минимум 10 лет сосала": Брежневу и экс-жену Меладзе столкнули лбами

Казалось, Вера Брежнева и Яна Сумм давно исчерпали конфликт. Однако в Сети продолжают обсуждать болезненные детали ухода Константина Меладзе из семьи.
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Давно забытый скандал вспыхнул с новой силой из-за блогерши и эксперта по звездам Лены Миро. Она вспомнила старое интервью экс-жены продюсера, где в красках описывается поведение Веры Брежневой. В 2014 году Яна Сумм утверждала, что около 10 лет певица врала ей и отнекивалась от романа с Меладзе, а потом увела мужчину из семьи без зазрения совести.

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Миро высказала свою точку зрения, сравнив двух участниц конфликта. Таким образом она столкнула Веру и Яну лбами, а пользователи Сети усилили острые противоречия между особами. В комментариях начались жаркие споры о том, какая из этих двух женщин лучше.

Наверняка ни экс-жена Меладзе, ни Вера Брежнева не хотят бередить старые раны. Но едкие суждения людей, которые не представляют полноценной картины событий, только провоцируют травлю соперниц по разные стороны баррикад.

"В этой истории все получили, что хотели: "прекрасная" Яна минимум десять лет сосала мужнины деньги, прикрываясь тем, что не в курсе измен... Вера делала карьеру, походу переспав с парочкой нужных, в том числе с Костей..." — написал пользователь с ником "старик шмаров".

Народ раскритиковал двух женщин так колко, будто кроме них в этой жизни никто не ошибается. Остается лишь надеяться, что Вера Брежнева и Яна Сумм поступят благоразумно и не будут тратить на грязные разборки свое время.

Напомним, ранее "Дни.ру" уже писали о провокациях в отношении российской артистки. Блогерша Лена Миро негативно относится к Вере Брежневой и считает, что ей все вернется бумерангом. В Сети ходит немало слухов о проблемах в семье Меладзе. Оснований они не находят, а звездные супруги терпеть не могут выдумки о себе. Они живут тихо, мирно и никого не трогают.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Вера Брежнева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 21:36 Источник: LiveJournal/Лена Миро • Требует проверки
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