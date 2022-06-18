"Могла больше не подняться": узнавшая об онкологи Поргина перенесла операцию

Людмила Поргина заявила, что недавно врачи обнаружили у нее страшную болезнь – онкологию.

Людмила Поргина призналась, что недавно у нее были серьезные проблемы со здоровьем. По словам вдовы Караченцева, она несколько раз в код проходит плановое обследование. Во время одного из посещений медицинского кабинета врачи обнаружили опухоль. К счастью, она оказалась доброкачественной и ее удалось удалить.

По словам Поргиной, ей повезло, что опухоль нашли своевременно, поскольку иначе последствия могли быть плачевными. "Я могла упасть где-нибудь в лесу и больше не подняться", – признается актриса. Артистка отметила, что уже оправилась после операции, но до сих пор продолжает следовать рекомендациям медиков. Так, она старается правильно питаться: ест каши, пьет кисель.

Вдова Караченцева уверила, что чувствует себя отлично. Более того, у нее даже есть силы работать в театре. До культурного учреждения она добирается на такси, а обратно ее довозит сын.

Напомним, что Поргина вернулась к работе после многолетнего простоя. Сейчас она задействована в легендарной постановке "Юнона и Авось". Кстати, ее покойный супруг также играл в этом спектакле.