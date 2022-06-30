Все ноги в штифтах: изрезанная хирургами вдова Караченцова истекла кровью

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина перенесла очередную операцию за границей. Из-за хирургическим вмешательств актриса плохо себя чувствует.
Три месяца назад ей удалили доброкачественную опухоль в кишечнике. Недавно ей снова пришлось делать операцию из-за проблем с ногами. Актрисе оперировали спину, после чего ей требовался долгий восстановительный период.
Однако Людмила Поргина пренебрегла рекомендациями врачей и отправилась на курорт в Абу-Даби, где рискнула посетить экстремальный аттракцион.
Поргина развлекалась с внуками в аквапарке и прокатилась на одной из горок. Вдова Караченцова сломала все пальцы на обеих ногах, после чего ей пришлось вставлять штифты. Со временем металлические палки начали беспокоить Поргину, у нее начались страшные боли. Врачи приняли решение удалить штифты, и это была очередная операция.
Сейчас Людмила Поргина отдыхает в Болгарии, где у нее есть собственный дом. Актриса с трудом передвигается, так как нога все еще сильно болит. Удивительно, но после всех мучений актриса снова отважилась нарушить рекомендации врачей и чуть не истекла кровью.
"Один раз зашла в море искупаться. Зря пошла! Швы воспалились, и из них пошла кровь!", – рассказала Поргина.
С тех пор вдова Караченцова решила не рисковать.