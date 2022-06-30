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Шоу-бизнес
Все ноги в штифтах: изрезанная хирургами вдова Караченцова истекла кровью

Все ноги в штифтах: изрезанная хирургами вдова Караченцова истекла кровью

Людмила Поргина измучилась от бесконечных операций.
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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина перенесла очередную операцию за границей. Из-за хирургическим вмешательств актриса плохо себя чувствует.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Три месяца назад ей удалили доброкачественную опухоль в кишечнике. Недавно ей снова пришлось делать операцию из-за проблем с ногами. Актрисе оперировали спину, после чего ей требовался долгий восстановительный период.

Однако Людмила Поргина пренебрегла рекомендациями врачей и отправилась на курорт в Абу-Даби, где рискнула посетить экстремальный аттракцион.

Поргина развлекалась с внуками в аквапарке и прокатилась на одной из горок. Вдова Караченцова сломала все пальцы на обеих ногах, после чего ей пришлось вставлять штифты. Со временем металлические палки начали беспокоить Поргину, у нее начались страшные боли. Врачи приняли решение удалить штифты, и это была очередная операция.

Сейчас Людмила Поргина отдыхает в Болгарии, где у нее есть собственный дом. Актриса с трудом передвигается, так как нога все еще сильно болит. Удивительно, но после всех мучений актриса снова отважилась нарушить рекомендации врачей и чуть не истекла кровью.

"Один раз зашла в море искупаться. Зря пошла! Швы воспалились, и из них пошла кровь!", – рассказала Поргина.

С тех пор вдова Караченцова решила не рисковать.

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Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 19:37 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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